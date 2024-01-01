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Каждый дачник мечтает вырастить полезные и вкусные овощи на своём участке и желательно в большом количестве. Основным условием для роста любых растений служит создание благоприятной климатической среды. С каждым годом климат меняется, не всегда погода подходит для роста и созревания овощей.
С уважением, компания «МеталлНСК».
Каждый дачник мечтает вырастить полезные и вкусные овощи на своем участке и желательно в большом количестве. Основным условием для роста любых растений служит создание благоприятной климатической среды. С каждым годом климат меняется, не всегда погода подходит для роста и созревания овощей.
Правильная организация процесса выращивания фруктов и овощей обеспечивает экологически чистым и полезным урожаем, богатым витаминами. Но чтобы добиться успеха в этом деле необходимо грамотно организовать процесс выращивания культур, приложив массу усилий и знаний. Для получения урожая не только летом, а и в течение круглого года, дачникам не обойтись без теплиц.
При покупке теплицы следует отдать должное усиленным выриантам теплиц, например с шагом 65 см. Советуем расмотреть каркасы теплицы серии Дачница Люкс Усиленная с двойными дугами и Дачница Усиленная давно зарекорендованые Сибирскими Cадоводами.
Поликарбонат завоевал признание садоводов, придя на смену стеклянным или полиэтиленовым теплицам. Главная его особенность в специальной сотовой структуре, которая удерживает тепло благодаря заполненности сот воздухом. При производстве поликарбонат обрабатывается особым составом, препятствующим проникновению ультрафиолета. С поликарбонатными листами легко работать, так как они легко поддаются склеиванию, сверлению и резанию. Благодаря этим свойствам в теплицах без труда делаются окна, перегородки и входные двери.
При выборе поликарбоната для теплицы следует учитывать, что важное значение имеет толщина листов: чем она больше, чем лучше для выращивания растений. В некоторых видах материала присутствует внутри особая прослойка, препятствующая образованию конденсатных накоплений.
Поликарбонат уверенно вытесняет теплицы из стекла и полиэтилена, обеспечивая в теплицах максимально комфортные условия для выращивания растений.
Теплицы из поликарбоната не выделяют каких-либо вредных химических веществ, что благоприятно сказывается на растениях. Из сотового поликарбоната можно создать любую конструкцию. Поликарбонат состоит из сот, заполненных воздухом. Такая структура способствует сохранению тепла и микроклимата. Теплицы в Новосибирске с лёгкостью выдерживают снеговые нагрузки и сильные ветра. Производители изготавливают материал любых размеров, это упрощает процесс строительства больших конструкций. Сотовые листы могут достигать двенадцати метров в длину, ширина может быть одного или двух метров. При выборе поликарбоната стоит обратить внимание на толщину и плотность материала, она может варьироваться от 3 до 32 миллиметров. Для теплиц в Новосибирской области обычно используют сотовый поликарбонат 4 мм. плотностью от 0.48г./м. до 0.80г./м.
Основным элементом любой конструкции служит каркас. От этого элемента зависит эксплуатационный срок теплицы. Каркас должен быть устойчивым и выдерживать большие нагрузки. Лучшим считается каркас арочной формы. Она удобна в эксплуатации, свет в ней рассеивается эффективно, что способствует росту растений. Материалом для каркаса может послужить пластик, дерево, металл. Деревянные изделия стоят гораздо дешевле металлических, однако, срок службы их оставляет желать лучшего. Дерево может сгнить или поломаться, а вот металл обладает высокой степенью прочности и устойчивости к коррозии. Стоимость металлических конструкций также может разниться. Так, алюминиевые экземпляры стоят в разы дороже, нежели такие же конструкции, выполненные из стальных или оцинкованных труб.
Чтобы теплица из поликарбоната послужила дольше, её лучше всего установить на фундамент. Существуют различные способы осуществления фундамента. Оптимальным и наиболее долговечным считается установка теплицы на брус 100х100 мм. и 100х50 мм. которую можно убрать в любой момент. Вариант установки теплиц на оцинкованные колья, цена будет ниже, а качество вполне приемлемым.
Недорого купить теплицу или парник под сотовый поликарбонат размерами - по высоте 2,1м, ширине 3м, 2,5м ,2м и длиной 4м, 6м, 8м, 10м. 12м. -до бесконечности. Арочная теплица (парник) под сотовый поликарбонат имеет современный внешний вид и станет настоящим украшением любого приусадебного участка.
Элементы каркаса теплицы изготовлены из стальной или оцинкованной профильной трубы сечением 20мм на 20мм и 20мм на 30мм. На каркас теплицы в заводских условиях нанесено полимерное покрытие, позволяющее уменьшить воздействие коррозии на металл.
Каркас разборный, состоит из прямолинейных и дугообразных элементов и собирается на болты.Теплица продаётся в разобранном состоянии и готова к перевозке на багажнике легкового автомобиля, позволяя сэкономить на доставке.
Монтаж теплицы не представляет сложности и его можно осуществить на участке своими силами по инструкции даже непрофессионалу всего за несколько часов. Из инструментов понадобятся киянка, гаечные ключи на 8 и на 10, шуруповерт, нож с выдвижным лезвием. Сотовый поликарбонат крепится к каркасу теплицы на кровельные оцинкованные саморезы. Теплица имеет две двери и в каждой установлена форточка, что позволяет в различной степени регулировать циркуляцию воздуха, создавая благоприятный температурный режим для выращиваемых растений.
Технические характеристики надежность - выдерживает снеговые нагрузки до 1,5 тонн.
Удобство в эксплуатации - в каждом торце теплицы есть дверь и форточка для проветривания; эстетичность - ровные дуги, современное покрытие, поликарбонат c двойной защитой от ультрафиолетовых лучей. В наличии имеется "крабовое" и "труба в трубу" соединение!!!
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