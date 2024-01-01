Надёжную Теплицу купить в Новосибирске от производителя по низким ценам завода?

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Каждый дачник мечтает вырастить полезные и вкусные овощи на своём участке и желательно в большом количестве. Основным условием для роста любых растений служит создание благоприятной климатической среды. С каждым годом климат меняется, не всегда погода подходит для роста и созревания овощей.

С уважением, компания «МеталлНСК».

Каждый дачник мечтает вырастить полезные и вкусные овощи на своем участке и желательно в большом количестве. Основным условием для роста любых растений служит создание благоприятной климатической среды. С каждым годом климат меняется, не всегда погода подходит для роста и созревания овощей.

Правильная организация процесса выращивания фруктов и овощей обеспечивает экологически чистым и полезным урожаем, богатым витаминами. Но чтобы добиться успеха в этом деле необходимо грамотно организовать процесс выращивания культур, приложив массу усилий и знаний. Для получения урожая не только летом, а и в течение круглого года, дачникам не обойтись без теплиц.

При покупке теплицы следует отдать должное усиленным выриантам теплиц, например с шагом 65 см. Советуем расмотреть каркасы теплицы серии Дачница Люкс Усиленная с двойными дугами и Дачница Усиленная давно зарекорендованые Сибирскими Cадоводами.

Почему стоит купить теплицу из поликарбоната?

Поликарбонат завоевал признание садоводов, придя на смену стеклянным или полиэтиленовым теплицам. Главная его особенность в специальной сотовой структуре, которая удерживает тепло благодаря заполненности сот воздухом. При производстве поликарбонат обрабатывается особым составом, препятствующим проникновению ультрафиолета. С поликарбонатными листами легко работать, так как они легко поддаются склеиванию, сверлению и резанию. Благодаря этим свойствам в теплицах без труда делаются окна, перегородки и входные двери.

При выборе поликарбоната для теплицы следует учитывать, что важное значение имеет толщина листов: чем она больше, чем лучше для выращивания растений. В некоторых видах материала присутствует внутри особая прослойка, препятствующая образованию конденсатных накоплений.

Поликарбонат уверенно вытесняет теплицы из стекла и полиэтилена, обеспечивая в теплицах максимально комфортные условия для выращивания растений.

Почему выбирают Теплицы из поликарбоната в Новосибирске

• высокий уровень пропуска света, что обеспечивает достаточный прогрев внутри теплицы и процесс фотосинтеза растений;

• низкие цены на теплицы за счёт собственного производства;

• отсутствие вредных испарений при нагреве на солнце. Защита от УФ лучей;

• лёгкость и удобство монтажа (Паспорт - инструкция - видеоматериалы);

• устойчивость как при низких, так и при высоких температурах без потери первоначальных свойств(+50°С/-50°С);

• отличная теплоизоляция благодаря сотовой структуре поликарбоната;

• возможность выбора листов различного размера для сооружения теплиц разных габаритов.

Теплицы из поликарбоната не выделяют каких-либо вредных химических веществ, что благоприятно сказывается на растениях. Из сотового поликарбоната можно создать любую конструкцию. Поликарбонат состоит из сот, заполненных воздухом. Такая структура способствует сохранению тепла и микроклимата. Теплицы в Новосибирске с лёгкостью выдерживают снеговые нагрузки и сильные ветра. Производители изготавливают материал любых размеров, это упрощает процесс строительства больших конструкций. Сотовые листы могут достигать двенадцати метров в длину, ширина может быть одного или двух метров. При выборе поликарбоната стоит обратить внимание на толщину и плотность материала, она может варьироваться от 3 до 32 миллиметров. Для теплиц в Новосибирской области обычно используют сотовый поликарбонат 4 мм. плотностью от 0.48г./м. до 0.80г./м.